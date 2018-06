Acosó a una adolescente en el transporte público y fue detenido gracias a un video

Hoy, alrededor de las 19 hs me tome el 214 B blanca, el micro se desvió debido al corte de tránsito y el reclamo de los vecinos. Cuando vuelve a tomar el camino y entra a Zona Villa Arguello, a unas cuadras de entrar se ve envuelto en un caos de tránsito de aquellos que iban a Berisso y aquellos que venían de Ensenada. Se acercan dos personas, un hombre grande y una piba y le golpean la ventana al chofer para subir. En esto el hombre sube y le pregunta a la chica (su hija) ¿Quien fue? la chica le señala al fondo y el inmediatamente reacciona como cualquier ser humano reaccionaría si a un hijo, a alguien que uno ama le sucede lo que le sucedió. Mientras que veía toda la situación, la nena lloraba, me acerque y le pregunte ¿Que te paso? y ella me dijo "Estaba atrás, cuando el chofer apago las luces al pasar por Ensenada, el tipo se empezo a masturbar, me chistó para que me diera cuenta y yo me cambie de lugar, le dije a un chico que estaba cerca pero no me dio bola, luego el se sentó cerca de donde yo me senté y en unas paradas me baje. Solo atine a llamar a mi papá que vino de inmediato". Destaco la actuación del chofer, que inmediatamente llamó a la policia y estos se acercaron con rapidez hacía el lugar. Chabon no sé quien sos, pero se que hay tipos de buena madera. Al verla, llorando, desesperada, temblando, lo único que se me ocurrió con la rabia que dan estas cosas, fue tomar mi celular e ir a decirle todo lo que sentía. Que se viralice su cara, que no duerma tranquilo, que no camine tranquilo por la calle. Porque lamentablemente como le dijo el papá de la nena "Vos entras a la comisaria y salís, pero de esto no te vas a olvidar" QUE NINGUN MACHITO QUEDE IMPUNE, LLAMO A COMPARTIR CUANTO MÁS PUEDAN ESTA PUBLICACIÓN. YO SOY CAMILA AYELÉN FALIANI, SOY FEMINISTA, TENGO 22 AÑOS, YO TENGO VALENTÍA Y UNA MAREA VERDE QUE NUNCA ME VA A DEJAR SOLA, NO TENGO PROBLEMA DE DECIR QUIEN SOY PORQUE NO ME AVERGUENZO NI UN POCO DE LO QUE SOY, CLARAMENTE NO PASA LO MISMO CON ESTE CHABON. No dejemos que este tipo salga impune, viralicemos esta cara y que la justicia del universo se encargue. Porque aunque no lo crean, TODO vuelve. EL PATRIARCADO SE VA A CAER, NOSOTRAS LO VAMOS A TIRAR!

Posted by Camila Faliani on Monday, June 4, 2018