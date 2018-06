Hermano de Katy Winter: "Era una niña completamente sana y enfocada en sus sueños"

Este martes, el matinal "Bienvenidos" transmitió la conmovedora entrevista realizada al hermano de Katy Winter, la joven que fue hallada sin vida al interior de un local en Providencia el pasado mes de mayo.

En conversación con el periodista Polo Ramírez, Alan Winter contó que su hermana "era una persona súper alegre, era adicta a la música. De repente no me dejaba dormir porque pasaba tocando". Y añadió que "era la que siempre cantaba para los cumpleaños, para los eventos que hacíamos".

El joven la recordó como una buena hermana, con quien realizaba las típicas actividades familiares como ayudarse con las tareas del colegio.

Consultado por su rasgo más característico, Alan mencionó que estaba "muerta de la risa todo el rato". "Era una niña completamente sana (…) Siempre enfocada en sus sueños", agregó.

"Nosotros conocimos a una Katy súper alegre, que se reía por tonteras, pero siempre sonriendo", comentó.

Sobre la muerte de su hermana, el joven afirmó que "hubieron hartos factores y uno fue el bullying".

"Como decían en las cartas de mi papá, estamos viendo en qué grado fue esto, porque el cyberbullying es algo silencioso. No lo podemos ver físicamente".

Sus padres, en tanto, han tenido que convivir durante estas últimas semanas con el dolor que significa la pérdida de Katy. "Estamos todos aprendiendo de esto. Estamos aprendiendo y no nos estamos culpando", señaló.

"Esto fue algo que podría haber separado a la familia y no lo fue, nos unió más", afirmó.

Bullying

Una de las teorías que se barajan respecto de la muerte de la joven de 16 años, es el bullying que habría sufrido por parte de alumnos del Nido de Águilas, establecimiento en el que estudiaba Winter.

Consultado por este tema, Alan Winter fue enfático en señalar que desconoce los motivos que habrían impulsado estas conductas. "Si uno quiere molestar a alguien, lo puede molestar por todo (…) La verdad es que no sabría decir, no quiero decir que por envidia o por algo feo", dijo.

Eso sí, señaló, "hay gente que pidió perdón. Unas niñas le pidieron perdón a mi abuela"

A estas personas, Winter pidió "que no se sientan culpables porque no andamos buscando culpables. Estamos tratando de aprender de esto (…) no se anden culpando de lo malo que hicieron".

No obstante, invitó a que "se hagan cargo de las palabras que van a seguir diciendo y si le van a hacer doler el corazón a alguna persona".

Finalmente agradeció el apoyo que tanto él como su familia han recibido, y recordó el mayor sueño de Katy: ser escuchada.

"Esperamos que Taylor Swift escuche a la Katy (…) Queremos cumplirle el sueño", dijo.

