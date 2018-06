Andrea Legarreta se molesta con Natalia Téllez durante entrevista

Las polémicas en Hoy no paran y es nuevamente Andrea Legarreta quien está en el ojo del huracán por haber puesto en evidencia a Natalia Tellez y a la producción.

Todo sucedió durante la entrevista que el elenco del matutino le hizo al Liam Payne, quien fue invitado al programa, pero el segmento tuvo algunos errores de planeación.

Fue Natalia Téllez la encargada de entrevistar al ex One Direction, sin embargo fue interrumpida en ciertas ocasiones por Andrea Legarreta. Primero, la conductora evidenció a la producción al preguntar si nadie se encargaría de traducir las palabras del británico, y como no había nadie, Mauricio Mancera entró al quite.

La segunda interrupción fue un regaño a Natalia Tellez, después de que le preguntaron al cantante si le gustaba la comida mexicana, a lo que él respondió: “Sí, la comida picante”.

Tellez reaccionó al decir, “le están preguntando que si le gusta el chile, o sea básicamente la comida picante…”, por lo que fue interrumpida por Andrea quien advirtió, “le están preguntando si le gusta la comida picante, no el chile como tal”, acompañada de una expresión de enojo.

Aquí el video,

