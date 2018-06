Hombre "apestoso" en avión provocó vómitos y desmayos a pasajeros e hizo aterrizar de emergencia

Un avión de la aerolínea neerlandesa Transavia Airlines, que viajaba de Ámsterdam(Países Bajos) a Gran Canaria(España), tuvo que aterrizar de emergencia en la ciudad de Faro, Portugal, ya que varias personas comenzaron a vomitar debido al olor corporal de uno de los pasajeros.

La tripulación del Boeing 737 aisló al hombre en el baño para ponerlo en "cuarentena" por un hedor insoportable que su cuerpo emanaba, pero luego los pilotos se vieron obligados a desviar el vuelo “por razones médicas”.

El fuerte hedor del hombre hizo que otros pasajeros vomitaran y hasta empezaran a desmayarse después del despegue del avión en el aeropuerto de Schiphol, en los Países Bajos, informó Mirror.

“Fue como si no se hubiera lavado durante varias semanas. Varios pasajeros se enfermaron y tuvieron que vomitar”, dijo un viajero consultado por Mirror.

La aeronave descendió en Faro, Portugal, y fue allí donde sacaron al pasajero para poder seguir el camino.

Transavia #HV5666 diverted to Faro after a man’s body odour caused passengers to vomit https://t.co/fqK5VzuRok

— AIRLIVE (@airlivenet) May 31, 2018