El crimen de Sarita, uno de los más aberrantes que se han registrado

Todo lo que creímos que no se podía superar en el caso de Yuliana Samboní, en donde la menor fue raptada, golpeada, violada, untada en aceite y ahorcada, se magnificó en otra historia que conmovió al país, por lo desgarradora y por el nivel de sevicia con el que ocurrieron los hechos, que muy probablemente no venían de una tarde o noche, si no que venían de hace meses o desde que la niña llegó a este mundo.

Según los peritos de Medicina Legal, el caso de la menor Sarita, que se conoció en 2017, es uno de los peores que han sido registrados en el país, el excesivo "zarandeo o sujeción" le habría causado el trauma encefálico que la llevó a la muerte. Pero lo que más aterró a los médicos, es la terrible violencia sexual con la que se encontró a la menor. Aparentemente la menor habría sido víctimas de constantes abusos sexuales, lo que habría afectado varios de sus órganos internos.

Además de esto, la desnutrición a la que estaba sometida la menor, era totalmente evidente:

“Este caso de la niña Sara se constituye en uno de los más violentos, de mayor severidad de violencia, que conoce el instituto a diario, en todo el país, en el tema de violencia al menor”, aseguró uno de los médicos forenses de Medicina Legal.

Ahora, como un hecho inusual, un juez llamó la atención de las autoridades porque el caso de Sarita sigue impune por falta de recursos.

Sin embargo se acaba de conocer la condena que emitió un juez contra los padrinos (Ángela Johana Guerra y Edilberto Rojas Torres) de la menor de 4 años, pues tuvieron responsabilidad en los hechos violentos que la llevaron a la muerte.

Los padrinos de Sarita fueron capturados porque sus versiones indicaban que la niña había muerto por accidente, sin embargo, el fiscal del caso logró demostrar que:

“La muerte de Sara fue un acto absolutamente violento. Ejecutado por una persona que siendo de condiciones físicas altamente superiores a las que tenía la niña podía producir ese resultado, Ángela Johana Guerra”.

Ahora esperan poder dar con el responsable de la violación, pues en las muestras al cuerpo se encontraron espermatozoides que no se lograron identificar.

