Todos critican a Petro por sus Ferragamos pero nadie critica a Uribe por sus crocs

En la moda y política hay marcas tradicionales de cada candidato: con Trump está el peluquín, con Ángela Merkel los sastres grandes y cuadrados, con Theresa May el estilo impecable y los acentos de color. Y en Colombia, pues bueno… los trajes bien hechos de Juan Manuel Santos y si hablamos de campaña electoral, nos remitiremos a zapatos: Ferragamos en el caso de Petro. Crocs en el caso de Uribe.

Y es que así salió a votar el expresidente el día de ayer:

Y no es la primera vez que los usa, por cierto. Al parecer son sus zapatos favoritos.

No quiero estar en los zapatos de Uribe. No soportaría llevar a cuestas tantos crímenes y tampoco me gusta los crocs. pic.twitter.com/W7LwKzkStu

— Jose Iglesias B. (@joseiglesiasb) February 3, 2015