Actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ fue abusada sexualmente

Se dicen tantas cosas! Pero solo Dios conoce lo que esconde nuestro corazón ! Feliz fin de semana para todos! #Viernes #Amor #compañía #lasonrisadelamonalisa #Colombia #Mujer #Mamá #Sueños #Actriz #Colombia

A post shared by Marcela Posada (@marcelaposada10) on May 4, 2018 at 5:03pm PDT