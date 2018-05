El potente mensaje con que Camila Vallejo propone incluir el consentimiento en el delito de violación

Este viernes, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, publicó un potente mensaje en su cuenta de Facebook, con el motivo de incluir el consentimiento en el delito de violación.

En el texto, recordó cómo desde niños se instala la costumbre de callar. "¿Se acuerdan cuando estaban en el colegio y se pasaban papelitos con mensajes o juegos con los compañeros? A veces te pillaban y el profesor o profesora leía el mensaje en voz alta y de la vergüenza seguramente nunca más volvías a hacerlo", escribió.

En este contexto, la parlamentaria señaló que el mismo método se ha replicado a través del silencio de las mujeres. "Los casos de violación y abuso sexual de las noticias, de las amigas, de la amiga de tu hermana, de la amiga de la amiga, de la prima de una amiga, llegan y se quedan en un lugar de tu memoria", dijo.

La parlamentaria hizo hincapié en las enseñanzas sobre el auto cuidado, que pasan al olvido para los hombres pero no para las mujeres. "Esas enseñanzas llegan tan hondo que la violación se convierte en una probabilidad más o menos real en tu vida".

"Aprendes entonces que es mejor no tomar taxi sola, que no debes tomar más de la cuenta, que no debes irte con un hombre que no conoces. Quieres creer que ellas hicieron algo mal porque así te proteges", escribió.

"Pero en el fondo sabes que no es verdad (…) Porque en el fondo también sabemos que la culpa no es nuestra, y que la culpa no era de ellas", agregó.

Para finalizar, la parlamentaria señaló que ingresaron un proyecto de ley que modifica el Código Penal "porque los últimos acontecimientos nos hicieron presente que a 144 años de su creación, al contemplar el delito de violación no se incluye el concepto, la palabra consentimiento".

"Necesitamos entender que las relaciones sexuales se fundamentan en el consentimiento. Y que, por lo tanto, la falta de consentimiento es la base de la violencia sexual. Que sin consentimiento no hay placer. Que sin consentimiento siempre es violación", enfatizó.



