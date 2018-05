Hombre asesinó a su esposa y después fingió estar loco

Según reportó Blu Radio el hombre habría llegado a su casa en Bogotá, con un alto estado de alteración y asesinó a su esposa delante de sus tres hijos de 10, ocho y dos años respectivamente. Para no enfrentar la dura condena por sus acciones tomó como argumento que padecía de un desorden mental, pero no pudo ser comprobado por lo que no hubo rebaja de pena.

Al parecer el detonante del asesinato fueron las discusiones que mantenía constantemente con su esposa. Por lo que la mujer decidió terminar la relación sentimental y él habría decidido quitarle la vida.

El sospechoso, de 29 años, quien es mesero, atacó con un arma blanca a su esposa de 24, en presencia de sus tres hijos, además se conoció que ya la había agredido en repetidas ocasiones.

De acuerdo con la capitana Diana Carolina García, jefe de delitos sexuales de la Policía Metropolitana de Bogotá, el sujeto tenía reincidencia en agresiones físicas y psicológicas.

Por ahora, el presunto homicida que en este caso se declaró loco cuando lo capturaron, pero al verificar que era mentira que padecía problemas psiquiátricos, podría pagar más de 40 años de prisión.

Recordemos que…

De acuerdo con Medicina Legal, las más afectadas por esta situación de violencia fueron las mujeres. 39.169 de los casos fueron por violencia entre pareja.

Un nuevo informe sobre “Lesiones Fatales y No Fatales de Causa Externa según Clasificación del Contexto de Violencia y Desaparecido”, remitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, señala que entre los meses de enero y noviembre de 2017 ocurrieron 70.806 casos de violencia intrafamiliar en el país.

Haciendo la discriminación por géneros, las más afectadas por la violencia intrafamiliar fueron las mujeres, sumando en total 54.273 casos, de los cuales 39.169 fueron por violencia entre pareja.

TE COMPARTIMOS EN VIDEO: