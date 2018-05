Órdenes por WhatsApp fuera del horario laboral generan horas extras

¿Eres víctima de ciberacoso en el trabajo? En Colombia, cinco de cada diez personas reciben órdenes por WhatsApp fuera de la jornada laboral. De estas, ninguna denuncia porque siguen creyendo que esto es algo normal.

En el país, según un estudio reciente de Lanix, empresa mexicana dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de cómputo y smartphones, denominado “Apps en Colombia: cuántas consumen y cuáles prefieren los colombianos”, el 84% de los usuarios de celular utilizan WhatsApp.

Se calcula, según datos recientes de MinTic, que al menos 25 millones de colombianos son clientes recurrentes de esta App y que en el trabajo es la aplicación más utilizada, especialmente para intercambiar información, entre documentos, fotos y videos.

Otros indicadores evidencian que en el mundo hay un billón de usuarios activos cada hora por WhatsApp, 55 billones de mensajes son enviados diariamente, 4.5 billones de fotos son compartidas al día y un billón de videos diarios son enviados a través de la misma plataforma.

Estos números dan cuenta del impacto que tiene actualmente esta App en el país e incluso a nivel internacional, pero ¿Cuántas personas son conscientes que a través de WhatsApp y su uso indiscriminado, pueden estar siendo víctimas de ciberacoso laboral?. Usualmente los empleados en las compañías y organizaciones usan está aplicación para comunicarse con sus jefes, desconociendo que esta interacción, por muy productiva y ágil que parezca, debe tener límites.

“He tenido clientes que me dicen que, pese a que su jornada laboral inicia a las 7:30 a.m., sus jefes les piden información y asignan tareas desde las 6 a.m. o les solicitan informes y otros temas de trabajo después de las 6 p.m., incluso hasta la media noche”, señaló Páez.