Gabriel Boric realiza dura autocrítica en medio de movilizaciones feministas

Durante el último tiempo, se han llevado a cabo una serie de manifestaciones, protagonizadas por un movimiento feminista que no ha dejado indiferente a nadie.

El impacto ha sido tal, que ya son varias las figuras que han salido a dar su opinión al respecto, entre las que no sólo destacan rostros del espectáculo, sino que también de la política.

El último de ellos fue el diputado Gabriel Boric, quien publicó una carta en su cuenta de Facebook, en la que realizó una honesta autocrítica en torno a las conductas machistas con las que creció.

"Yo era de esos hombres que en el colegio (y en algunos casos bien avanzado en la Universidad, o sea, hasta hace no tanto tiempo) decía "que niñita" cuando quería reprochar a alguien su falta de arrojo, de los que trataba de "madres" con tono de insulto a los hinchas de la U, y de los que afirmaban con orgullo que no jugaría winning con mujeres, ni menos un partido de fútbol de verdad", comenzó el parlamentario.

"Cuando me preguntaban qué hacia mi mama, respondía automáticamente "nada, es dueña de casa" porque no me daba cuenta que el trabajo reproductivo que realizaba día a día era el que nos permitía a los 4 hombres de la familia hacer con naturalidad nuestras actividades", agregó.

Incluso, reveló que en alguna ocasión se burló del lenguaje inclusivo y que durante sus tiempos de militancia "levanté el tono en muchas asambleas para imponer mi argumento, o miré el celular cuando una compañera hablaba. En una ocasión incluso, siendo ya diputado, inconscientemente ningunié a una compañera comentando con otro hombre que esperaba más de ella, pese a que en ese momento era estudiante, madre, trabajadora y además había asumido un cargo de responsabilidad política en nuestra organización".

"Nunca fui de decir piropos, pero en más de una oportunidad me sentí con la libertad de comentar en un espacio público sobre el cuerpo de una compañera sin su consentimiento", confesó.

En este contexto, valoró el crecimiento de las mujeres feministas, que "nos están enseñando después de muchos muchos años de violencia naturalizada que tienen el mismo derecho a desplegarse en el mundo con libertad".

Además, se declaró consciente de los privilegios masculinos, e invitó a "despercudirnos de nuestros privilegios que hemos heredado por el solo hecho de ser hombres. Y no va a ser fácil, pero creo que es la manera más honesta de hacernos parte, sin pretender una vez más ser protagonistas, de este cambio epocal que estamos viviendo".

"Hoy entiendo el valor del trabajo reproductivo, juego fútbol con una amiga, creo que el acoso callejero es violencia y respeto el doble a mis compañeras de militancia. Y aunque creo haber avanzado, no tengo cara para decir que soy feminista con todo el machismo que aun vive conmigo", dijo.

"Gracias por tanto a las mujeres que hoy están cambiando para siempre nuestra sociedad", finalizó.

