Niña exparticipante de La Voz Kids denuncia que fue víctima de acoso

La cantante cucuteña Tatiana más conocida como‘La Baby Flow’, semifinalista de ‘La Voz Kids’ en 2015 y quien ha tenido gran éxito con su música urbana entre los niños y jóvenes del país contó que todo en su vida no ha sido un cuento de hadas, pues acaba de denunciar que a su corta edad ya ha sido víctima de acoso.

La Baby Flow’ contó detalles de los dos lamentables episodios que vivió y en los que está involucrado un vecino, su confesión la hizo al programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo'. La primera historia tiene que ver con una persona que vive en el mismo conjunto residencial de ella y que tras lo que sucedía ella no volvió a salir.

"En el conjunto yo salía, bueno ya no salgo, cuando lo hacía nos encontrábamos (con el vecino) el empezó a hablarme, iba a mi casa y entraba sin permiso, o sea yo abría la puerta y le decía ¡hola cómo estás! y a lo que decía eso, de una entraba y yo pensaba como a este man que le pasa…sus amigos me empezaron a decir que cómo era mi relación con él, yo decía ¿cómo así que mi relación?, ¿perdón?, me decían sí ustedes tienen una relación muy linda, en ese momento mi cabeza explotó y yo ahí les dije como ¿qué les pasa ni siquiera lo considero un amigo?".

Esto le dió a entender a la joven que el muchacho de quien no dio más detalles se consideraba algo más con ella ante la mirada de sus amigos, razón por la cual ella decidió frenar no solo los comentarios sino a él y le prohibió acercarse más a ella y entrar a su casa sin ser invitado.

Tatiana también aprovechó la oportunidad y contó que tuvo una situación incómoda con el presidente de su club de fans:

"Cuando hacíamos las reuniones de todos los niños del club de fans de acá en Bogotá, el chico siempre iba porque era el presidente, entonces ese día nos invitaron a la casa los papás de él…me dijo ¿vamo s ajugar play? y a mí que me digan eso, pues me voy de una porque los videojuegos me encantan, entonces fui pero en ningún momento jugué play, al pasar el tiemp llegó y me dijo tati lo que pasa es que yo te quería…y comenzó un show, se puso a llorar…me decía yo quiero que me des la oportunidad de ser algo más en tu vida, yo lo frené y lo puse en su lugar" puntualizó.