Critican a Kristen Stewart por revelarse y no usar tacones en Cannes

Desde la edición pasada del Festival de Cannes, Kristen Stewart dejó claro que no está contenta con las reglas de etiqueta impuestas a las mujeres.

Hace unas horas se volvió tendencia al desfilar por la alfombra de Cannes sin zapatos. En un acto de rebeldía, la actriz se quitó los stilettos de Christian Louboutin, que al parecer estaban causando daño a la actriz y es por ello que recurrió a quitárselos. También existe la teoría de que fue un momento rebelde y que Kristen solo quería dejar claro que se adaptaba a la regla pero no para siempre.

“Si [un hombre y yo] vamos caminando juntos por la alfombra roja y alguien nos detiene, me dirá: 'Disculpe, señorita, no está usando tacones. No puede entrar’. Entonces [voy a decir], 'Tampoco los lleva mi amigo. ¿Tiene que usar tacones? ", expresó a medios internacionales.

Red carpet at #Cannes or not, sometimes the heels have just gotta go. 😬 #KristenStewart pic.twitter.com/XwGTnCy5Ct

— InStyle (@InStyle) May 14, 2018