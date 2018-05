La indignación de Cathy Barriga ante particular invitación de Techo

Este lunes, la organización Techo Chile realizó una particular invitación a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, con el fin de concretar una reunión para ayudar a 104 familias que lo necesitan.

El mensaje fue enviado a través del Twitter de la fundación, donde publicaron una fotografía de un oso vestido con la polera de Techo y sentado frente a un computador, para luego escribir: "Soy Techito, he visto que te has reunido con amigos míos… Me gustaría tener la oportunidad juntarme contigo, es por una urgencia".

Cabe recordar que -anteriormente- la alcaldesa ha publicado fotografías en redes sociales en donde aparece junto a osos de peluche, mostrando algunas de las actividades o proyectos a realizar.

Sin embargo, este mensaje no fue bien recibido por la edil de la comuna, ya que horas más tarde respondió evidenciando su molestia ante lo que calificó como un "pésimo chiste".

@TECHOChile Pésimo chiste y lamentable que ustedes como fundación se burlen.Faltan a la verdad.Ustedes NO asistieron el 10 de mayo a una reunión agendada por ley de https://t.co/Iw5YUBJwCM una alcaldesa 100% social que defende esta causa desde antes de serlo pic.twitter.com/TBU1VGRk9Q — cathy barriga (@cathybarriga) 14 de mayo de 2018

"Lamentable que ustedes como fundación se burlen. Faltan a la verdad", escribió Barriga, quien además indicó que la fundación no asistió a una reunión agendada para el 10 de mayo.

Desde Techo, señalaron que la reunión había sido suspendida, pero la molestia de Cathy Barriga iba más allá de eso, pues más tarde replicó refiriéndose al uso de peluches, y explicó: "Yo uso osos para comunicar actividades con los niños, no para ironizar con temas tan sensibles e importantes".

Ud. Conoce las vías directas para tratar estos temas, yo uso osos para comunicar actividades con los niños, no para ironizar con temas tan sensibles e importantes. Con estos temas no se juega. — cathy barriga (@cathybarriga) 14 de mayo de 2018

