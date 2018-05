Denisse Malebrán denunció hostigamiento por parte de reconocidos comediantes

Este domingo la cantante de la banda Saiko, Denisse Malebrán, realizó una denuncia por hostigamiento por parte de dos conocidos comediantes y youtubers nacionales.

En una columna publicada en El Mostrador, la artista denunció un fuerte episodio de hostigamiento y burlas sexuales por parte de Ignacio Socías y Beno Espinosa.

Ambos tenían un programa llamado "El amor es más fuerte" emitido por la señal online de la radio Injuv. En uno de sus capítulos, según relata Malebrán, ambos presentaron una rutina basada en objetos "de una amplia dimensión que podían caber en mi vagina".

"Sí, lo que leen. Tres conductores competían en la genialidad de mencionar qué podría entrar en ese espacio de mi cuerpo", escribió.

"No conformes con el calibre de la humillación pública, en la que instaban al público a participar y mencionar qué otros objetos de gran tamaño podían estar dentro mío, fueron más allá y salieron ‘bromas’ como que en mi vagina se encontraban restos de los Detenidos Desaparecidos y también los de Felipe Camiroaga", agregó.

"El límite que puede tener o no un ‘humor irreverente’ o entender que sencillamente el mal gusto de un grupo de machistas, que se sobrepasa de la misoginia al descriterio, indolente y deshumanizado, no puede ser aceptado como una rutina artística", dijo, agregando la necesidad de debatir sobre el tema.

Además, Denisse acusó a Socías de "alardear con la temática desde su cuenta de Twitter", enterándose así de las burlas.

Por consecuencia de ello, Socías fue expulsado del programa "El Club de la Comedia", en el que se encontraba participando en ese momento.

"Pensé en llegar a instancias legales, pero mis amigos me aconsejaron no darle mayor importancia a un hecho que había tenido un alcance localizado en ese espacio de pequeña difusión", dijo Malebrán.

La cantante quiso hacer el hecho público después de que Espinosa la contactara para pedirle disculpas, puesto que Denisse participaría en el programa "Fea Latitud", conducido por el comediante: "La urgencia de Espinosa para conversar, era identificarse como otro de los conductores del programa en que me agredieron sexualmente el 2014 y quería disculparse. Habían pasado 4 años desde su brutal participación y ahora, a días de estar frente a frente, se atrevía a decirme que fue un error que le avergonzaba y que esperaba que recibiera sus disculpas".

No obstante, la artista cree que su gesto fue más por "miedo" que por otro motivo más significativo.

"Hasta hoy no sabía que uno de mis agresores anima este programa de TV ni que Socías lidera un programa con bastante éxito (Frente Fracasados) y que actúa en vivo haciendo stand up con mujeres comediantes sin una gota de vergüenza"

"Y me cuesta creer que a ellas les cause gracia la degradación de otras, vista como objeto de burla porque a su parecer merece ser catalogada como una receptora de objetos contundentes por su conducto vaginal", añadió.

Denisse no aceptó las disculpas, "ni me presto para el show de ir a un programa a enfrentar la incomodidad de una explicación que nunca será lo suficientemente decente, porque nadie merece ser tratado de la forma en que me trataron".

Ambos comediantes, a través de su cuenta de Twitter, explicaron y pidieron disculpas públicas por los hechos ocurridos.

Aunque hay varios detalles que no son como se relatan acá, lo que dice Denisse Malebran es cierto. En 2014 hicimos estos chistes. El hecho de estar partiendo en el humor en esa época no me exculpa de nada https://t.co/w7tsZ1mbKr — Beno Espinosa (@BenoEspinosa) May 13, 2018

Dejando claro algunos detalles. Antes de irme de el amor es mas fuerte hablamos esto al aire y pedimos disculpas, por lo menos dos veces.

El momento de ese programa no esta en mis redes o las de esa radio. Lo subió un seguidor a un compilado que dura más de 4 horas — Beno Espinosa (@BenoEspinosa) May 13, 2018

No es la primera ni la ultima vez que me toca disculparme por un chiste. Sin embargo siento mucha vergüenza, porque esa beta machista ya no es parte de mi trabajo hace mucho — Beno Espinosa (@BenoEspinosa) May 13, 2018

Te recomendamos