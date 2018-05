La grandiosa marcha feminista con las estrellas que se apoderó del Festival de Cine de Cannes

Cate Blanchett lucía hermosa con un vestido Giorgio Armani Privé y joyas Chopard cuando llegó el sábado 12 de mayo al Festival Internacional de Cine en Cannes, allí decidió cruzar sus brazos con las directores Ava DuVernay y Agnes Varda mientras caminaba por la alfombra roja, de repente, todas decidieron hacer su entrada juntas, enviando un poderoso mensaje: en la unión siempre está la fuerza.

Cate fue escogida como la presidenta del jurado de este año, y fue la encargada de dar pie a esta marcha programada para el estreno del film "Girls of the Sun", la única película de todo el festival que este año es dirigida solo por mujeres. Así como ella, otras estrellas se sumaron a la marcha como Kristen Stewart, Lea Seydoux, Marion Cotillard, Salma Hayek, Sofia Boutella y la directora Patty Jenkins. Sobre la iniciativa, esto fue lo que comentó:

Cate Blanchett speaking at the Women’s March at Cannes. #Cannes2018 pic.twitter.com/9QFOqBpBvD

La directora francesa de 89 años, Agnes Varda también se sumó a este poderoso discurso añadiendo un grandioso mensaje para The Hollywood Reporter:

#Cannes judges including Kristen Stewart, Khadja Nin, Ava DuVernay, Cate Blanchett & Agnes Varda march with over 80 women along the red carpet to highlight gender inequality in the #CannesFilmFestival lineup over its 71 years #TimesUp #metoo @antotweettweet @AFPphoto #womeninfilm pic.twitter.com/bAlnUGKEqq

— SundayTimesPictures (@STPictures) May 12, 2018