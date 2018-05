'La Mars' responde a las polémicas declaraciones de Adela Micha y Eugenio Derbez

La Mars es una de las youtubers más polémicas del momento. Desde que se popularizó con aquel video en el que habla del sistema educativo en México, sus declaraciones siempre han dado de que hablar, generando una opinión dividida entre los que apoyan su pensamiento y los que consideran que no tiene credibilidad alguna.

Ahora la blogger nuevamente causó controversia al criticar la entrevista que la periodista Adela Micha le hizo a Eugenio Derbez, en la que comentan sobre como los jóvenes utilizan las redes sociales como trabajo y sólo preguntan por el dinero.

"Les hablas a los jóvenes y les dices, no sé… te voy a inventar: 'Oye, necesito que trabajes mis redes sociales, tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo"", dijo Derbez. "Sí, claro que sí, quiero ver cuánto me van a pagar", agregó el histrión, parafraseando la respuesta de un joven.

Una mezcla de indignación y risas se apoderó del actor y la periodista, lo cual despertó diferentes interpretaciones y una guerra de generaciones en redes sociales.

Que decepción. Siempre pensé que Derbez era chido. Los que sabemos como nos explotan en los trabajos y luego te corren sin más, y ni tenías ahorrado porque vivías al día. 🤦‍♀️ — hipatiaf (@VXNXD) May 11, 2018

En primera, existe una división de opiniones sobre el tema que expuso Derbez. Mientras que muchos aseguran que el video se descontextualizó, pues el comediante sólo se refiere a que los jóvenes deben trabajar con pasión y dejar de llevarse sólo por el dinero, otros dicen que estuvo mal planteado y que su discurso llegó a entenderse como un menosprecio hacia los jóvenes que trabajan y preguntan sobre un sueldo.

El disgusto de la Mars fue que Eugenio y Adela criticaron que la nueva juventud quiera cobrar por manejar las redes por lo que ella respondió a los famosos. A partir de esta polémica, Mars Aguirre defendió que los 'millenials' y las nuevas generaciones no tienen las mismas condiciones que ellos cuando eran "chavos" y que el que la tecnología les haya dado la manía de la "inmediatez" no significa que no trabajen y tengan derecho a cobrar por ello.

"El trabajo en redes es trabajo, se le invierte esfuerzo, tiempo y dedicación. Ustedes que viven del medio artístico deberían reconocerlo más que nadie", comenzó.

Y los usuarios opinaron:

Ya hablando en serio, muchas de las cosas que dijo La Mars son reales, manejar las redes ahora es una chamba y sí que se le invierte tiempo, el problema es que ha dicho tantas tonterías que ha perdido la oportunidad de ser tomada en serio desde el principio. — GҼřOlitą Gąribąldi (@jazzgaribaldi) May 12, 2018

La Mars recordó también el escándalo que pasó con la periodista porque aseguró le quiso cobrar por una entrevista.

"Aquí lo que me causa conflicto es que denigren el trabajo de un joven solo porque tu tienes fama. Nosotros los jóvenes gracias a la tecnología hemos tenido muchas oportunidades, en las que nos vemos beneficiados, no es nuestra culpa que ustedes rucos le tuvieron que chingar durante años para llegar a la posición donde están, el mundo cambia y debemos de estar conscientes de eso", finalizó.

