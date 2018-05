Lo que hizo está mujer en su primera cita dejará atónitos a muchos hombres

Tras la fallida cita con el hombre que conoció por Internet, Ades acosaba a su víctima metiéndose a su casa y enviándole más de 500 mensajes diarios luego de que el hombre se negara a salir nuevamente con ella.

En julio de 2017, el hombre llamó a la Policía para reportar por primera vez el comportamiento de Ades, de 31 años, que se encontraba estacionada en su automóvil frente a su casa y que le mandaba constantes mensajes de texto a pesar de que le había dicho que ya no quería saber de ella.

Según documentos judiciales, los agentes encontraron a Ades frente a la vivienda de la víctima y le dijeron que desistiera de su comportamiento y se retirara, pero poco después el hombre comenzó a recibir mensajes de texto amenazantes.

La Policía informó que algunos de los textos de los mensajes decían: "No intentes nunca dejarme… Te mataré… No quiero ser una asesina", "Espero que mueras… judío podrido y sucio", "Soy como el nuevo Hitler… el hombre era un genio", y "Oh, lo que haría con tu sangre… me gustaría bañarme en ella".