Obligada a casarse, mató al marido que la violaba y la condenaron a pena de muerte

Noura Hussein rompió las horrendas reglas de la sociedad machista de Sudán. A los 15 años fue obligada a casarse, como ocurre con muchas niñas de Sudán, pero ella se negó. Escapó durante tres años a casa de una tía y fue su propio padre quien la entregó a su esposo y más tarde a la policía.

Hoy con 19 años se enfrenta a la pena de muerte luego de matar a su esposo, quien ante la negativa de concretar el matrimonio la violó con la ayuda de varios primos que la sujetaron mientras él la tomaba a la fuerza. Cuando intentó violarla por segunda vez Noura se defendió y lo mató.

Los simpatizantes de Hussein colmaron la sala del tribunal en Omburman, Sudán, e inundaron el pasillo exterior cuando el juez anunció la pena de muerte el jueves. La familia de su esposo rechazó una opción para indultarla y rechazó la compensación financiera, pidiendo a cambio que fuera ejecutada. El equipo legal de Hussein tiene 15 días para apelar, reseñó CNN.

A través de los hashtags #JusticeforNoura (Justicia para Noura) y #SaveNoura (Salven a Noura) los cibernautas claman una reconsideración del dictamen del tribunal.

Además, miles han firmado una petición en change.org para que la liberen.

Un día después su marido trató de violarla de nuevo, y ella lo apuñaló hasta matarlo. Cuando acudió a sus padres en busca de apoyo, la entregaron a la policía.

Nahid Gabralla, directora de SEEMA, una organización no gubernamental que trabaja con víctimas y sobrevivientes de la violencia de género en la capital, Khartoum, también estaba entre la multitud de simpatizantes en el tribunal el jueves. SEEMA ha estado haciendo campaña en apoyo a Hussein.

"En mi trabajo he visto otros casos como este. El sufrimiento de las mujeres sudanesas ocurre todo el tiempo", dijo Gabralla. "El caso de Noura es diferente. Ella defendió sus derechos".

Miles de niñas en el mundo son obligadas a casarse, un drama que ocurre ante la aceptación de muchas sociedades en las que se privilegia el machismo.

Noura Hussein has been sentenced to death for killing the man who raped her. Activists demand #JusticeForNoura. pic.twitter.com/nPJoppNI3O

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 11, 2018