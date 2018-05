Gonzalo Feito tras polémica pregunta a Javier Bardem: "Soy un feminista declarado"

Luego del tenso momento vivido en el Festival de Cannes, el periodista Gonzalo Feito decidió salir al paso con una nueva declaración.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor del programa "Caiga Quien Caiga" explicó que la pregunta era un piropo para el actor, y aclaró que no es machista.

"No soy para nada machista, soy un feminista declarado. La pregunta fue un un piropo para el actor Obviamente no lo entendió así. Estoy a favor de todos las reivindicaciones de los derechos de las mujer y así lo he expresado en mi circulo cercano y externamente!

— gonzalo feito rosse (@gonzalofeito) 10 de mayo de 2018