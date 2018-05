Clemencia confesó un gracioso secreto sobre su papá Germán Vargas Lleras

Hoy es el lanzamiento de la @academiavivebailando . Un lugar cómodo y cercano para TODOS. En este espacio pueden aprender a bailar, hacer ejercicio y divertirse. Les presento a algunos de nuestros profes! @jaydrealoficial @mateosmot @felipelazaroh @cristiancamargo8 @bboybrandon1992 @axell.streetsoul @mariajhb10 @ingriddanzapura #salsa #contemporaneo #baile #dance #hiphop #reggaeton #stretching #fitdance #fusión Gracias a @linktic @fixidesign #movernosmueve #vivebailando

A post shared by Clemencia Vargas (@clemevargas) on May 3, 2018 at 5:14am PDT