Mujer colgó cartel buscando al padre de su hijo en conocida Universidad

Una particular situación se presentó en una institución educativa en la ciudad de Medellín, una mujer que no ha sido identificada, colgó un cartel en el tercer piso del bloque 40 del recinto universitario. En él, la desconocida pide ayuda para encontrar a un hombre llamado Juan, quien es el padre del bebé que está esperando y que no quiere responder.

Incluso, fue tal su ánimo para encontrarlo que, dejó un número celular del sujeto para contactarlo y hacerle saber de esta situación.

El cartel dice:

“Juan me embarazó y me dejó en visto. Ayúdame a encontrarlo 300 …….”.

El cartel fue exhibido este martes 8 de mayo en las horas de la mañana. Quienes se percataron del hecho tomaron fotos y videos que en cuestión de horas se hicieron virales.

Este es el video:



Es importante aclarar que se desconoce la veracidad del hecho o si se trata de una campaña.

