Gloria Benavides tras casos de violencia: "Somos mujeres machistas que criamos hijos machistas"

En conversación con "Ya era hora" de Radio Agricultura, la actriz y comediante Gloria Benavides entregó su opinión respecto al feminismo y los casos de violencia que han salido a la luz el último tiempo.

Al respecto, dijo que "el feminismo no me gusta, no me gustan los extremos. Me gusta cómo es la mujer en su esencia, femenina, dulce, madre".

Sin embargo, defendió su postura explicando que "la palabra está muy fuerte por todas las atrocidades que nos han hecho a las mujeres".

Esto, especialmente tras los hechos conocidos últimamente, en los que las mujeres han sufrido una violencia desmedida por parte de hombres. "En ese sentido soy pro feminista, cuidándonos a nosotras mismas y que los hombres nos cuiden y no nos agredan", dijo.

En este sentido, destacó el rol de la mujer como progenitora y señaló que "no es justo, somos las mujeres las que damos vida. Ellos están aquí por nosotras".

"Siempre ha habido machismo, éste es un país machista. Somos mujeres machistas que criamos hijos machistas. Ése es el problema", enfatizó.

Te recomendamos: