“Me gustaría vivirte un minuto más”, emotiva carta de mamá de Gabriel Cruz a su hijo en el Día de la Madre en España

Un poco más de dos meses han pasado luego de la desaparición y asesinato del pequeño Gabriel Cruz en la localidad de Las Hortichuela, en Almería, pero hoy, mientras se celebra el Día de la Madre en España, Patricia Ramírez, progenitora de Gabriel, lamenta no tenerlo a su lado.

"¿Cómo está lo más bonito del mundo después de mí?" inicia la carta, con una respuesta de la misma madre: "me parece estar escuchando tu voz diciéndome: – ¡Aquí!, Soy yo, mami, porque tú eres bonita, la más bonita del mundo después de mí".

“Ahora suena Gloria a ti de Rosarillo. La escucho y de repente a mi cabeza se me viene confesarte que sé que tengo que vivir con tus recuerdos. Pero hay una parte de mí que espera volver a verte, escucharte, sentirte, más allá, en un milagro. ¡Dios! Cómo me gustaría creer en los milagros y vivirte un minuto, sólo un minuto más”, dice Patricia Ramírez en la emotiva carta enviada a los medios de comunicación de España.

Gabriel Cruz habría siso asesinado en manos de su madrastra, la dominicana Ana Julia Quezada, quien cumple prisión provisional a la espera de las decisiones finales del juicio al que es sometida por parte de la justicia española, aunque debatiendo con el juicio moral que, desde todas perspectivas, ya ha perdido en manos de la sociedad.

“Si sigo soñando se me viene tu carita y ojos tiernos, a la vez que te me acercas pidiéndome mimitos, dejando aflorar tu ternura y limpieza. Imagino cómo te abrazarías y seguro que te encogerías como un paquetito entre mis brazos y me hablarías, primero triste, diciéndome lo que me echas en falta y lo que esperas que haga por ti”, escribió la madre.

Las emotivas líneas dejan cómo era la relación del niño Gabriel Cruz con su madre Patricia. "sigo protegiéndote, a ti y tu sonrisa eterna, a tus principios, valores, a tu alegría en tu forma de vivir". "Lo hago de diferentes maneras, cuidándome para estar fuerte y poder seguir andando con el arrojo necesario".

En las líneas también hace referencia a Ana Julia, la presunta asesina: "Sé que te alegraría saber que, junto con papá, nos estamos encargando de que no se mencione a la bruja mala, y haremos todo lo posible porque no pueda hacer daño nunca más".

"Me gustaría dejarte tranquilito y asegurarte que tu mami no va a permitir que se te pueda ver feo, no te lo mereces y hay bellísimas personas que nos están ayudando y no lo van a permitir", escribe Patricia Ramírez, que no se siente sola, pues "hay mucha buena gente que nos ayuda desde diferentes lugares, te ayudan a ti (a Gabriel) y así nos protegen a todos".

"Queda tranquilo y descansa. Está todo bien y mañana será un buen día, mi niño. Nos vemos en nuestros sueños", concluye.