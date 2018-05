Meghan Markle y el príncipe Enrique ya tienen su moneda oficial

Meghan Markle y el príncipe Enrique han desaparecido formalmente durante estos días, mientras todos los preparativos de su

boda se afinan, aunque en las últimas horas han vuelto a la luz pública, pero en forma de moneda.

Royal Mint ha sido la responsable de elaborar esta moneda especial conmemorativa de la que se perfila como la boda del año. Una vez conocida la noticia del compromiso formal entrega Meghan Markle y el príncipe Enrique la casa de la moneda los contactó para inmortalizarlos.

"Ha sido un honor para The Royal Mint trabajar en estrecha colaboración con el príncipe Harry y Meghan Markle con el fin de crear la auténtica moneda que conmemora su boda real", comentó Anne Jessopp, consejera delegada de la fábrica de la moneda.

Esta moneda especial estará en el mercado con un valor de cinco libras esterlinas y ha sido fabricada en cuatro versiones de diferentes materiales tendrá un precio de venta al público que oscila entre los 14,5 y los 2.200 euros.

Royal Mint ha comentado que la sesión fotográfica para inmortalizar a Meghan y al príncipe Enrique en forma de moneda "fue relajada e informal, lo que se puede ver en los retratos de la pareja", y el resultado “refleja la familiaridad y complicidad” que existe entre los futuros esposos.

Esta moneda especial ha sido diseñada por Jody Clark, quien además cuenta en su currículo profesional, con el honor de ser el creador de la actual efigie de la reina Isabel II en el año 2015.

Later this month, His Royal Highness Prince Henry of Wales will marry Meghan Markle. In our latest video, we find out how designer, Jody Clark developed his #coin design celebrating the #RoyalWedding. To watch, visit: https://t.co/899mVBHiV5 pic.twitter.com/g8wsIgH8Me

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) May 4, 2018