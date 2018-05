Asesino de una periodista venezolana en Miami podría enfrentar pena de muerte

El pasado mes de diciembre los habitantes de Miami conocieron la fatídica noticia de la muerte de la periodista venezolana Wendy Bandera, en manos de su esposo Luis Siddartha, quien hoy podría estar enfrentando la pena de muerte como consecuencia de su brutal asesinato.

La periodista Bandera y Luis Siddartha eran primos, hecho que supuso la negativa de la familia ante la relación, pero ellos siguieron adelante con su proyecto de ser marido y mujer, y fue en el año 2016 cuando pudieron consolidarlo en la localidad de Hialeah, en el condado de Miami Dade, mismo lugar donde en diciembre de 2017 acudieron a divorciarse.

El divorcio sería un hecho tras la solicitud de la periodista, aunque su marido nunca estuvo del todo de acuerdo, por lo que a las afueras del ayuntamiento y el juzgado de Hialeah decidió apuñalar a la joven Bandera de tan solo 25 años, pero no todo quedo ahí, porque él intentó suicidarse, pero las heridas auto infringidas no fueron suficiente.

“No me salven, tengo un cuchillo y me quiero morir, maté a mi esposa”, dijo Siddartha a los policías cuando llegaron al lugar de los hechos. Luego fue trasladado al Hospital Jackson Memorial.

Al presunto asesino se le ha imputado el delito de asesinato en primer grado por la muerte de la periodista y esposa. La cadena perpetua es una de las posibles condenas que estaría solicitando los defensores de la víctima, aunque esta ha dado un giro en último momento.

El viernes circuló que la información desde los Tribunales que representantes de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade habrían acudido a solicitar la pena capital, conocida también como pena de muerte contra Luis Siddartha, de tan solo 28 años de edad.

El juicio del presunto asesino de la periodista, quien podría enfrentar la pena de muerte, está programado para el próximo 16 de julio. Mientras llega la fecha Siddartha seguirá recluido en la cárcel del condado de Miami Dade, adonde fue llevado el pasado mes de diciembre luego de recuperarse físicamente de su intento de suicidio.