Tío de Ambar, niña violada y asesinada en Chile, asegura haber pedido su custodia

Ignacio Páez, tío de la niña de un año y ocho meses de edad que fue brutalmente violada y asesinada en Chile, asegura que sabia el peligro que corría su sobrina, y por eso decidió pedir en reiteradas oportunidades la custodia completa de Ambar y su hermana de ocho años.

Páez confirmó que estaba al tanto de las agresiones físicas, y las condiciones en las que la pequeña llegaba a la escuela. Debido a los moretones y visibles golpes, decidió insistir en pedir la custodia de la niña, pero no tuvo éxito.

"Hubo discriminación, me tiraron a un lado por mi preferencia sexual. Directamente no lo dijeron pero teníamos todo listo para tener a las niñas y me preguntaron antes de la audiencia si era homosexual y yo les dije que sí, y me dijeron que no había problema con eso y después me salen con esto".