¡Desalmada! 20 años de cárcel para la madre que castigó a sus hijos encerrándolos en un carro para que murieran

Cinthya Marie Randolph de 25 años, fue encontrada culpable del asesinato de su hija de 2 años y su hijo de apenas 16 meses de edad.

El jurado de Parker County en Texas, la sentenció bajo los cargos de lesiones a menores luego de abandonar a sus hijos dentro del vehiculo donde ambos murieron.

La mujer durante el juicio admitió que estaba enojada con sus hijos cuando los encontró jugando dentro del carro, durante el caluroso 26 de mayo del 2017.

Un horrible final

El escalofriante relato de la imputada dejó al jurado impactado, Randolph asume que dejó a los niños encerrados dentro del vehiculo y entró a su casa para fumar marihuana.

Según el reporte de The Fort Worth Star-Telegram la mujer estuvo viendo Keeping up with the kardashians y durmió una siesta de más o menos 3 horas, mientras los niños seguían encerrados a una temperatura alrededor de 100 grados.

Cuando finalmente la madre de los pequeños salió a buscarlos, ya no respondían. Pocos minutos después serían declarados muertos en el sitio.

Pero la desalmada mujer, fabricó una versión para los policías y así hacer creer que todo se trataba de un accidente.

La asesina dijo a los investigadores que había estado lavando la ropa cuando los niños estaban jugando en el patio trasero de su casa y cuando fue a supervisarlos encontró sus cuerpos dentro de su vehiculo.

Los niños fueron declarados muertos en la misma escena del crimen, la autopsia arrojó que la muerte fue asfixia por las altas temperaturas, casi 100 grados ese día.

Pero los investigadores no creyeron esta versión y mas adelante durante las investigaciones descubrieron toda la verdad con la que fue inculpada y sentenciada a 20 años de prisión.