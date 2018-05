Hombre asesinó a su exesposa y la escondió en una alcantarilla en Soacha

Esta vez la víctima fue Yudi Angélica. Al parecer, fue degollada por su exesposo en su propia casa en medio de un aparente ataque de celos, anunció Noticias Caracol. El hombre intentó ocultar su cadáver en un alcantarillado de Soacha durante 15 días.

De hecho, en un video de las cámaras de seguridad del lugar donde vivían quedó registrado cómo el hombre, que es taxista, saca el cuerpo de su esposa en una bolsa plástica y luego la lleva a unas alcantarillas cercanas donde intentó ocultar el cuerpo por 15 días.

De hecho, tras cometer el acto, el hombre empezó a reportar a la mujer como desaparecida en las redes sociales.

En medio de las investigaciones, La Policía de Bogotá reveló una de las llamadas que el hombre hizo a una familiar días antes del feminicidio en el que comentó lo que pensaba hacer.

“Sé que lo más probable y posible es que termine en una cárcel, sí, no me importa, soy consciente de eso, pero si me voy a una cárcel no dejo a nadie vivo, eso sí lo tengo más que claro”, dijo el señalado asesino, que ya fue capturado.