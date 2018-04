"No lo hice porque sí", dijo mujer que le cortó partes íntimas a su novio

Brenda Barattin mutiló con una tijera las partes íntimas a su novio luego de que él publicara una video mientras mantenían relaciones sexuales.

Luego de seis meses del suceso la mujer habló con un periodista del periódico La Voz, aunque se declara arrepentida de lo sucedido se justifica, "No lo hice porque sí".

"Yo le herí con una tijera, le corte el pene, no los testículos, aunque no fue completo, solo el 90%. No hubo amputación; esta persona camina, no usa bastón", confesó la mujer de 26 años que esta cumpliendo prisión preventiva por el delito de lesiones graves.