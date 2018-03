"Mi hijo no la agredió": la mamá del pequeño Gabriel lo defiende de su madrastra

La noticia sobre el asesinato del pequeño Gabriel, de 8 años, en manos de su madrastra continúa. Patricia, madre del menor, aseguró que su hijo en ningún momento pudo haber agredido a su asesina, Ana Julia, como ésta declaró al momento de ser interrogada por las autoridades y confesar su crimen.

"Tengo claro que mi hijo no hizo nada de esas cosas, no era un niño que chille o que grite o que pegue, supongo que ella buscaría sus fines, pero el móvil (del crimen) lo tendrán que decir ellos (la Policía).

"Yo tengo mi sensación personal y siento que esta mujer es un patrón que va repitiendo de un sitio a otro, que en este caso pueda ser por celos hacia mí, lo dudo, creo que es una cabeza enferma, es un patrón que tiene que repetir con fines económicos (…) Nos tendrán que aclarar cómo funciona la cabeza de esta mujer, yo creo que ella hubiese seguido haciendo daño. Faltan muchísimas cosas por saber y supongo que a su debido tiempo iremos conociendo porque tendrá que ser así", declaró Patricia al ser entrevistada vía telefónica por el programa Espejo Público, de la cadena española de televisión Antena 3.

Lo anterior después de que se informara que Ana Julia, la asesina, declaró ante la Policía haber matado al niño en "defensa propia": la mujer confesó que la tarde del 27 de febrero el niño trató de agredirla con un hacha, entonces ella se la quitó y, para defenderse, lo golpeó hasta matarlo.

Para Patricia esta declaración no tiene fundamentos, al ser la madre del 'Pescaíto', como le decían de cariño al pequeño Gabriel, su hijo no pudo haberla agredido ni mucho menos intentar hacerle daño.

Gabriel, dijo la dolida madre a la cadena televisiva, "era un niño noble, que sabía perdonar".

"Era un niño que no pegaba, no cabreado (de enojarse fácilmente) que haya podido pegar, era un niño noble que resolvía hablando, que supongo aprendió de su padre y de mí, hablando, empatizando", dijo Patricia, "esas palabras no me las creo".

"Mi hijo se enfadaba pero era de puerta para adentro, era un niño grande, que perdonaba", dijo.

Sobre si ha podido asimilar las declaraciones de la asesina, Patricia asegura que le cuesta hacerlo, lo anterior porque solo una mente enferma podría haberle hecho eso a un niño inocente.

A Ana Julia, la llama "la bruja".

Te invitamos a que sigas la cobertura del caso en la siguiente noticia:

Nueva Mujer La asesina del pequeño Gabriel también estaría implicada en la muerte de su ex pareja Cada vez son más los detalles que perfilan a Ana Julia Quezada como una potencial asesina

Además, te recomendamos el siguiente video: