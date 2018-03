Donald Trump contraataca a actriz porno que quiere demandarlo. ¡Le exige 20 millones por daños!

Ante el inminente ataque mediático que ha recibido Donald Trump por su supuesto encuentro con una actriz porno, el presidente de los Estados Unidos está usando su artillería pesada para evitar a toda costa que los daños repercutan en su gestión, es por eso que su equipo presentó un documento exigiendo una indemnización de 20 millones de dólares por violar un acuerdo de confidencialidad establecido en 2006 siendo la principal agravada, la actriz pornográfica conocida como Stormy Daniels.

Porn star Stormy Daniels' crowdfunding campaign to battle Trump raises $150,000 in two days https://t.co/EanHX9rTkh pic.twitter.com/0ch7UsNUkQ

La presunta aventura sexual del Presidente ha quedado blindada por un equipo de abogados representados por Brent Blakely, de la firma Essential Consultants, así como el mismísimo Donald Trump, siendo ésta la primera vez que Trump se involucra de lleno en el proceso legal donde exige la suma mencionada por daños y perjuicios. Mientra él niega los hechos, también desconoce el supuesto acuerdo de confidencialidad. Las investigaciones no han logrado determinar si son verídicos los supuestos pagos, pues no existe ningún registro de que se hayan hecho.

Trump lawyer’s efforts to keep Stormy Daniels quiet about alleged affair started in 2011, says a person involved in the discussions https://t.co/JRrhxM1VlA

Lo cierto es que Stormy Daniels si conoció a Trump, de hecho existe una fotografía de ambos juntos que data de 2006. Fue en 2011 que ella afirmó haber tenido una aventura con el que en su momento era un hombre casado. Una semana antes de la Elecciones Presenciales de 2016 fue cuando se le habría pedido firmar un acuerdo de confidencialidad en el que cobraría $130.000. Todos estos hechos han mantenido en jaque a los medios estadounidenses, pues este escándalo sin precedentes sucede en la misma época en la que Trump es cuestionado por sus políticas sociales, así como lo que se estima sea la peor administración en la historia de Estados Unidos.

BREAKING: Stormy Daniels’ attorney told me that his client was threatened with physical harm if she did not keep quiet about her sexual relationship with Donald Trump.

— Mika Brzezinski (@morningmika) March 16, 2018