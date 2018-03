"Nunca pensé que ella pudiera hacer eso": habla la madre de la asesina del niño de 8 años

Ana Julia Quezada nació en 1974 en La Cabuya, una localidad de República Dominicana donde aún vive su familia, sin carreteras y casas muy pobres, allí pasó los primeros años de su vida es la penúltima de diez hermano.

Diferentes medios se acercaron para recopilar las impresiones de la familia de la hasta ahora única culpable del crimen. Su madre, Juana Cruz, dio su postura ante el atroz hecho que apunta a su hija como la autora material:

"Una hija mía que tan buena educación le di… Yo no lo creo. Si hay alguien más, que hable para que ella no cargue con esa culpa sola. Yo nunca pensé que ella pudiera hacer eso. Lo encuentro extraño, nosotros somos muy humildes, nos ganamos el pan con el sudor de la frente. No creo que ella, que viene de abajo con sacrificio y esfuerzo, le venga un pensamiento y le arranque la vida a un inocente"

Juan José Quezada, uno de sus hermanos defendió a Ana Julia comentando los valores y esfuerzo de hermana:

"Muy trabajadora, una persona con un proceder muy suave que nunca ha sido violenta. Me extraña que a ella la estén acusando de eso, de algo muy grave. Para mí que no, que eso es un biberón que le están montando. Si ella hubiese sido una persona tan agresiva como dicen, aquella vez que le dieron una paliza, ella sabe quién es… Ella no actuó. Ella dijo que no, que ella no mataba ni a una mosca. Hay manos criminales que no son las de ella por detrás. Que comiencen a investigar por la familia del marido que tuvo. Ella tuvo mucho contrario allá y los enemigos son capaces de cualquier cosa. Yo creo en Dios y en ella. Ella no lo hizo".