Ex manager de Juan Gabriel asegura que el cantante sigue vivo

Joaquin Muñoz, ex manager de Juan Gabriel publicó su segundo libro sobre el Divo de Juarez “Juan Gabriel y yo detrás de la muerte” en el cual asegura que el cantante sigue vivo.

“Este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo, en el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito con Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, el sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer.”