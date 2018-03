"Me dijo que yo no era su madre": la declaración de la asesina de Gabriel

Probablemente sea la mujer más odiada en una buena parte del mundo, la dominicana Ana Julia Quezada asesinó al niño Gabriel Cruz el pasado 27 de febrero, escondió su cuerpo hasta el 11 de marzo y ahora confiesa cómo sucedieron las cosas. En su declaración a los cuerpos judiciales relata cómo actuó hasta llegar al momento de quitarle la vida al niño Gabriel Cruz. Sus declaraciones, frías y tajantes, te dejarán sin aliento:

"Estaba solo, jugando con un palito. Le dije: hombre si estás solo vente conmigo. Voy a la finca. Él se subió en el coche, fuimos a la finca y yo me puse a pintar. Él se quedó fuera jugando y le pregunté que qué hacía jugando con un hacha y fue allí cuando el niño me empezó a insultar, le intenté quitar el hacha y entonces me dijo que yo no era su madre, que yo no lo mandaba y que más nunca me quería ver. Nos peleamos por el hacha, se la quité y al final, con la rabia, acabe asfixiándole, tapándole la nariz y la boca".