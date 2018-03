Nuevo caso de acoso, hombre culpó a la mujer por haberlo provocado sexualmente

“La culpa es suya por poner su pierna en mi pene”, fue lo que le respondió el sujeto a la mujer de 26 años cuando ella sintió algo en su pierna mientras se transportaba en un vagón del Metro de la ciudad de Medellín.

“Yo estaba parada junto a la puerta, porque ya seguía la estación de Envigado y ahí me bajo. Venía hablando por celular, pero de un momento a otro sentí algo húmedo y caliente en mi pierna. Cuando volteé a mirar, era un tipo que se había sacado sus genitales por el bolsillo y se estaba masturbando”, relató la mujer de 26 años al periódico Q’Hubo.

La reacción de la mujer inmediatamente fue el de gritar y sacar el celular para grabar el hecho, contando con la suerte de que en el mismo vagón viajaba un bachiller de la Policía, éste intervino y le pidió identificación al hombre. La mujer activó el botón de emergencia y buscó ayuda para posteriormente instaurar la denuncia respectiva ante las autoridades competentes.

¿Cómo respondieron las autoridades?

Sin embargo la mujer comentó que los funcionarios del Metro no mostraron mucha preocupación por lo que estaba denunciando, más bien se mostraron preocupados porque no se difundieran las imágenes del incidente que ella y otras personas registraron con las cámaras de los celulares.

Debido a esto la mujer decidió reportar el caso a la Uri de la Fiscalía de Envigado, donde se llevó otra sorpresa, los funcionarios le dijeron que ese delito (injuria por vía de hecho) nunca era denunciado y menos por algo ocurrido en el Metro. “Ellos improvisaron un formato y escucharon toda la historia. Fue el único lugar en el que vine a sentirme segura, porque antes no me habían preguntado si yo estaba bien, si me había tocado o si me paraba algo más”, indicó la mujer.

El presunto victimario es titulado en Trabajo social de la Universidad de Antioquia, sin antecedentes judiciales y ha laborado en varias entidades públicas. Incluso, al momento de ser abordado por los policías, se le halló entre sus pertenencias un chaleco con emblemas de la Alcaldía de Medellín.

Vea en video: