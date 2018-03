El mensaje de la mamá de Gabriel, el niño de 8 años que fue asesinado por su madrastra

España se conmovió con la historia de Gabriel Cruz un pequeño de ocho años que fue reportado como desaparecido y cuyo cuerpo fue hallado hace unas horas.

Lo impactante del caso es que Julia Quezada Cruz, actual pareja del padre del pequeño, es la presunta culpable del asesinato dado que el cuerpo del pequeño apareció en el carro de la mujer.

A través de redes sociales el funeral del pequeño se ha vuelto en un tema al igual que su madre, Patricia Ramírez, quien ha expresado a diversos medios que en lugar de aumentar el odio y la sed de venganza, busca que el caso de su hijo no sea un pretexto para aumentar el odio.

“En memoria del Pescaíto pido que no se extienda la rabia, que no se hable de la mujer detenida, y que queden las buenas personas, las buenas acciones y la imagen de Gabriel. Se ha generado un movimiento muy bonito gracias a mi hijo. Me gustaría que continuara. Están apareciendo muchos mensajes pidiendo muerte o maldad. Entiendo que estas personas tienen la misma rabia que yo dentro, pero que lo usen para pedir bondad en el mundo. Que no pongan la cara de este mujer en los sitios pidiendo cosas malas para ella”.