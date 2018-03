Carol Drives: La nueva aplicación de transporte de mujeres para mujeres

Desde el boom de Uber en diferentes países del mundo, la competencia no tardó en aparecer. Muchas aplicaciones de transporte se han creado en los últimos meses, pero ninguna ha logrado combatir los constantes inconvenientes y accidentes que han tenido algunos clientes de la aplicación que en su mayoría son mujeres.

México, por ejemplo, tiene la tasa más alta de acoso y violencia contra la mujer y a esto se le suma el rechazo del servicio por parte del transporte público de algunos países, quienes creen que les están quitando el trabajo, pero está comprobado que, de cada 5 mujeres, al menos 4 han sufrido acoso por parte de los conductores de taxis (sin mencionar casos peores de secuestro, desaparición, violaciones y hasta asesinatos)

Como alternativa para las usuarias y las mismas conductoras, en Miami se creó Carol Drives: una aplicación de transporte de mujeres para mujeres.

ctualmente solo está disponible en el sur de la florida de Estados Unidos, pero se espera que llegue a más ciudades del mundo antes de considerar implementarla en el resto del mundo.

Celebrate #SpringBreak safely with #CarolDrives and Just worry about having fun with your friends! Visit Apple store and download our App today. #miaminights #saferides #ridesharing #SouthBeach #femaledriver #ridesafe #Miamibeachparties #ridesafe #weeekend #timesup #metoo pic.twitter.com/jcIcx0GCmL

— Carol Drives (@CarolDrives) 10 de marzo de 2018