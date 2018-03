Emma Watson se tatúa y es criticada en redes sociales

#EmmaWatson brings her political fashion game to the #VanityFair’s Oscar party wearing a #TimesUp tattoo and a black #RalphLauren dress. 💯 #unscrambledthoughts #karachibloggers #entertainment #blogging #fashionbloggers #foodbloggers #instagram #instagood #instadaily #emmawatson

A post shared by @ unscrambled_thoughts on Mar 5, 2018 at 12:23pm PST