2 muertos y varios heridos en un tiroteo en la Universidad de Michigan

Un nuevo tiroteo pone los reflectores en los Estados Unidos. De acuerdo con medios internacionales, laUniversidad de Michigan registró un tiroteo en el que hasta el momento se reportan dos personas muertas y varias más heridas.

De acuerdo a la publicado por la cuenta de Twitter de la institución, dos personas murieron en el campus, pero no son estudiantes. La primera línea de investigación sugiere que la situación comenzó a partir de un problema doméstico.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0

— Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018