5 equívocas razones por las que muchos odian a Claudia López

Sí, Colombia es un país muy polarizado en política y más en esta época de elecciones y sus protagonistas son criticados 24/7 en todo aspecto. Pero hay una mujer que en particular causa resquemor: Claudia López, quien es ahora fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y que fue senadora desde 2014.

Sin embargo, quien tiene un largo prontuario en el campo del servicio público y quien también es doctora en Ciencia Política de la Universidad Northwestern en Chicago, es criticada por las razones más inverosímiles. Estas son las principales.

"Está loca"

Aunque no hay un solo certificado de sanidad que pruebe que la ex senadora no está en sus cabales, esta es una herramienta de sus adversarios para tratar de deslegitimar su discurso. ¿Por qué está "loca"? ¿Solamente porque defiende sus ideas con vehemencia? Lo que nos lleva al punto dos.

"Es muy gritona"

Ajá, es que las mujeres para hacerse valer deben hacerlo con modales, como santas palomas, calladitas se ven más bonitas. Eso funcionaría en 1950 y ni siquiera ahí. De hecho, las mujeres que destacan históricamente no tuvieron que pedirles permiso a varones incómodos porque ellas tienen un tono tan fuerte como ellos. Porque si es un tipo el que grita, tiene carácter, si se enoja, tiene carácter, pero si una mujer hace lo mismo, entonces es una "histérica". El recurso de los modales y el tono siempre se usa para desviar los puntos que expone la mujer y también deslegitimarla.

Es gay

¿Y?. En serio, ¿yyyyyyyy? O sea, ¿esto prueba algo sobre su gestión o sus ideas?

Su apariencia

¿Pero esto qué tiene que ver? Cualquiera puede verse como quiera en este siglo. A tantas les gusta el pelo corto y pueden exponer sus ideas como cualquier otro. ¿Por qué ella no? No le va a cambiar la cabeza solo porque tenga el pelo de Tuti Vargas.

Negar, bajo todo esto, lo que ha hecho antes

Está bien, cuestionen sus alianzas políticas. Pero googleen un poco. Ella hizo varias denuncias sobre el escándalo de Agro Ingreso Seguro y también ayudó a destapar los escándalos de la parapolítica. Y… pueden leer más sobre ella y hacerse una mejor opinión que vaya más allá de sus prejuicios.

Y esto aplica para todas las políticas, por más desatinadas que les parezcan sus ideas.

