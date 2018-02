Legisladoras boricuas se visten de violeta por la equidad de género

El foro “¿Quién dice que no puedo hacerlo?: hacia un Puerto Rico de igualdad social y equidad de género” se celebró hoy en El Capitolio, como parte de la iniciativa Legislators For Gender Equality, iniciado por la senadora Zoé Laboy Alvarado.

El foro, moderado por Laboy, contó con la participación como panelistas de la meteoróloga Ada Monzón, el empresario y propietario de Amado Salón, la reverenda Eunice Santana y la animadora de televisión Patricia Corcino.

Los panelistas compartieron sus experiencias y su visión sobre el tema de equidad de género desde sus respectivas perspectivas con el público asistente, integrado principalmente por legisladoras y legisladores de la Isla y sus municipios.

“Este es el comienzo de lo que queremos que sea un movimiento permanente, por lo que nos pareció que la manera ideal de iniciarlo era con un foro de ideas sobre la equidad de género, un tema crucial pero que apenas se discute. Por muchos años, he escuchado historias de muchas personas, particularmente mujeres, que han tenido que enfrentar lo peor de la vida: discriminación, acoso y abuso. Como puertorriqueña, abogada, senadora y ex directora de una agencia de gobierno, he tenido mi cuota de situaciones. Por eso, entiendo que es momento de que las legisladoras y los legisladores de otras jurisdicciones nos unamos y actuemos”, expresó Laboy.

Como ejemplo de la inequidad, la senadora Laboy destacó que, en Puerto Rico, donde el 53% de la población está compuesta por mujeres, solo siete de un total de 30 son senadoras, solo siete de 51 representantes son mujeres y apenas hay ocho alcaldesas enlos 78 municipios.

Como parte de la celebración del día, legisladores y legisladoras de 25 estados y territorios de Estados Unidos, así como de Puerto Rico y de varios de sus municipios, respondieron a la convocatoria de la senadora Laboy y se vistieron de violeta hoy, como muestra de su compromiso con desarrollar nuevas medidas o emendar otras existentes para promover la equidad de género.

