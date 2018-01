Así "curaron" al Youtuber Juan Pablo Jaramillo de su homosexualidad

Uno de los Youtubers más importantes de Latinoamérica es el colombiano Juan Pablo Jaramillo. Uno de sus videos más importantes es tocante a su historia de vida, en el que reveló que era gay.

Pero Juan Pablo vive en un país donde para muchos ser gay es un "pecado". De hecho, varios políticos conservadores dicen cosas absurdas y homofóbicas sobre la comunidad LGBTI. La última fue la de la diputada Ángela Hernández, que aseguró que "curó" a los homosexuales y revirtió su orientación con la ayuda de Dios.

Como defensores de la familia es una alegria compartir con hombres que algún día tuvieron confundida su sexualidad; hoy gracias a Dios y su poder han podido recuperar su identidad. #DiosCambia pic.twitter.com/tWFLDm2sbu — Angela Hernandez (@AngelaDiputada) January 8, 2018

"Curando" a Juan Pablo

Pensando en esto, el columnista y Youtuber político Daniel Samper Ospina, invitó al Youtuber para ser "curado" por los métodos de la diputada Hernández. De hecho, hasta entrevistó a uno de los supuestos "curados" por ella. Cuando le preguntaron que por qué vivía tan mal siendo homosexual y Juan Pablo vive tan feliz y tranquilo, este solo dijo: "Es que tu eres joven, pero más adelante me darás la razón".

De esta manera, Daniel Samper trató de hacer lo mismo con Juan Pablo. Le dijo "ora, ora, ora para que se te quite". Mágicamente, el joven se vistió como un político conservador y se echó el pelo hacia atrás. También comenzó a acosar mujeres como todo "macho", diciendo piropos callejeros.

Pero no funcionó. Él prefirió ser él mismo y dijo: "No tiene sentido usar a Dios para que la gente se sienta mal. Si Dios es bueno, te acepta como eres. No es una vergüenza ser gay, sino ser homofóbico".

El video ha causado reacciones a favor del video de Samper y Jaramillo con el hashtag #HayQueCurarseDeLaHomofobia, donde muchos cuestionan que sea tan común en Colombia.

Si queremos paz y armonia #HayQueCurarseDelaHomofobia. Nuestros derechos van hasta donde comienzan los de los demás — YohonEduardVargasA🔥 (@YohonVargas) January 19, 2018

Hay que decirle al corrupto y camandulero Ordóñez, que la verdadera enfermedad es la homofobia. #HayQueCurarseDelaHomofobia https://t.co/uYNGJp3giX pic.twitter.com/QeE29StLWa — Mónik 💐 (@monikquinterog) January 19, 2018

#HayQueCurarseDelaHomofobia la peor enfermedad que muchos en este país tienen 😷 — Burgos. (@_AngieBurgos_) January 19, 2018

@DanielSamperO #HayQueCurarseDelaHomofobia y de la ignorancia. Ser homofóbico demuestra: “la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás.” — Libre Pensador (@LibrePen_Sar) January 19, 2018

A continuación, pueden ver el video de #HolaSoyDanny