Meghan Markle es acusada de manchar la corona con su "sangre negra"

Luego de que se diera a conocer que Meghan Marklese casará con el príncipe Harry los comentarios negativos no se han hecho esperar.

La princesa Michael de Kent, quien está casada con uno de los primos de la reina, llevó en su solapa un broche estilo ‘blackamoor’.

Éste es asociado como un símbolo de conquista racial. Algo que es de muy mal gusto en la corte inglesa y más por la ascendencia afroamericana de Meghan.

La novia del líder del Partido por la Independencia de Reino Unido hizo unas lamentables declaraciones acerca de la actriz de Suits, con las que no se midió.

British politician Henry Bolton’s girlfriend Jo Marney sent racist text messages about Meghan Markle. This is a lesson learned about how they view so called “biracial” people. They will never accept you as half white. Your black period. pic.twitter.com/ouRuAYJgTv

— Advise Media Network (@AdviseShowMedia) January 14, 2018