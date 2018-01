El día en que los matinales dividieron sus opiniones sobre el acoso sexual callejero

A propósito del tuit machista de Leonardo Véliz, se desató una polémica en redes sociales que llegó hasta las pantallas de los matinales chilenos para debatir acerca del acoso callejero.

En el mensaje, que después fue borrado, el ex futbolista comentaba el "temor" a piropear a las mujeres en la vía pública por las denuncias que pueden surgir luego.

En el matinal Muy Buenos Días, de TVN, la periodista Andrea Aristegui y la panelista Karen Paola, plantearon distintos puntos de vista.

“Estamos todos de acuerdo que son inadecuados sus comentarios. Yo creo que hay algo generacional que es una mirada de la sociedad y de las mujeres distinta y que, afortunadamente, está cambiando”, dijo Aristegui.

“No es solamente el piropo, cuando hablamos de los maestros de la construcción que gritan cosas, estamos hablando de acoso sexual callejero. Es un tema que a las mujeres nos hace pésimo y que, a veces, se va corriendo el límite”, dijo.

Ante lo cual, Karen Paola, interrumpió para comentar la categoría de los piropos y que hay algunos que pueden ser desagradables. “Lo que pasa es que ese tuit, grafica cosas que son demasiado importantes que no las podemos dejar pasar. Un piropo, bien dicho, es agradable de escuchar a las mujeres”, dijo.

La periodista insistió en su posición y volvió a explicarle a Karen Paola: “No estoy de acuerdo contigo porque a mí no me gusta que me griten cosas, que me silben, que me digan nada. Yo quiero salir a la calle tranquila. No me agrada que me digan cosas, me intimida, me molesta”, dijo.

En Bienvenidos, de Canal13, la actriz Francisca Merino aseveró que esa situación se relaciona directamente con la ropa que vista una mujer. “Si yo voy en short y polera al centro, claro hay piropos más subidos de tono. Qué tengo que alegar si voy en short al centro. También me ando mostrando para que la gente ese fije más en mí”, dijo.

Frente a los dichos de Merino, la conductora Tonka Tomicic dijo: “¿Acaso un hombre se deja de poner una camiseta y se pone camisa larga para ir al centro? En Chile los hombres caminan libremente, pero las mujeres no porque te pueden agarrar el poto”.

En el matinal La Mañana de CHV, Pamela Díaz, también opinó sobre el tema y dijo que el ex futbolista Leonardo Véliz, era un "caballero de verdad".

Entre las respuestas a través de la red social, destacan, algunos como el Observatorio Contra el Acoso Callejero, organización fundada en 2013, y otros.

#Bienvenidos13 salgan de su burbuja, el acoso no es aceptado nadie tiene derecho a decirte nada por cómo estás vestida, no es provocar, por favor sáquense su machismo estructural. ¿No ven que la gente los ve y tristemente forman opinión? — Amarilis Rojas (@amarilis_rojas) January 11, 2018

Definitivamente #Bienvenidos13 necesita informarse mejor sobre la violencia de género y sus distintas aristas. No les bastó con exponer a una víctima como Nabila. Hoy afirman que el acoso callejero es por cómo vestimos. @Bienvenidos13 — OCAC Chile (@ocacchile) January 11, 2018

