Encuentran muerta a la cuarta actriz porno en los últimos tres meses

Olivia Nova, una actriz estadounidense de películas para adultos, falleció a los 20 años en su residencia de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), según ha comunicado la compañía LA Direct Models e informa el diario británico Mirror.

Las causas de la muerte no han sido reveladas aún, aunque en Nochebuena esta mujer escribió que se encontraba sola en una fecha tan señalada.

RIP Olivia Nova. Sad to hear she passed away. pic.twitter.com/YxIMNl8vOR

— Dave Naz (@davenaz) 9 de enero de 2018