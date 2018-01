Polémico periodista Gustavo Rugeles golpea a su pareja y luego es dejado en libertad

Gustavo Rugeles es un polémico periodista conocido por su afinidad hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez y las corrientes de derecha. Fue arrestado el día de ayer por secuestrar y golpear a su pareja de 22 años, Marcela González, en Bosa, Bogotá y luego fue dejado en libertad bajo fianza.

El caso- que está indignando a varios usuarios en la red social Twitter- mostró los documentos presentados en la denuncia hecha ante la Fiscalía. Según estos, Rugeles, borracho, tomó a la mujer y la rasguño, la zarandeó y la insultó.

Estremecedor relato de las agresiones físicas y verbales del periodista Gustavo Rugeles en contra de una mujer. "Mi pareja me agredió hoy a eso de la una de la mañana; estaba tomado, me rasguñó, me agarró de los brazos, me zarandeó, me arrastró por el piso, y me insultó". pic.twitter.com/pzk7Y08ptc

— Yohir Akerman (@yohirakerman) January 7, 2018