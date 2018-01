A Barack Obama le gusta el reguetón y tiene una canción preferida

Desde que Barack Obama dejó la presidencia de los Estados Unidos se ha convertido en una estrella en redes sociales, basta que haga algo para que de inmediato sus miles de seguidores se vuelquen y festejen su osadía.

El exmandatario compartió su top de libros y canciones de 2017 y sorprendió que aparece un pieza de reguetón.

Mi Gente by J Balvin & Willy William

Havana by Camila Cabello (feat. Young Thug)

Blessed by Daniel Caesar

The Joke by Brandi Carlile

First World Problems by Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar)

Rise Up by Andra Day

Wild Thoughts by DJ Khaled (feat. Rihanna and Bryson Tiller)

Family Feud by Jay-Z (feat. Beyoncé)

Humble by Kendrick Lamar

El éxito de J Balvin no se reduce a que el popular político lo haya mencionado, el colombiano fue seleccionado por la aplicación de música Spotify como el artista más escuchado del mundo este 2017. Su canción ‘Mi gente’ es un remix de la canción francesa ‘Voodo song’ del productor francés Willy William. Además tiene una versión junto a Beyoncé.

Respecto a los libros, esta es la selección del ex mandatario:

The Power by Naomi Alderman

Grant by Ron Chernow

Evicted: Poverty and Profit in the American City by Matthew Desmond

Janesville: An American Story by Amy Goldstein

Exit West by Mohsin Hamid

Five-Carat Soul by James McBride

