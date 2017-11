Ex RBD aclara si confirmó la supuesta red de 'prostitución' de canal de televisión

Después de que diversos medios de comunicación dieran a conocer que la ex RBD Dulce María confirmó que un canal de televisión mexicano mantiene una red de prostitución con sus actrices, ahora la cantante tomó sus redes sociales para emitir un comunicado y aclarar lo que realmente dijo.

En el escrito, Dulce María indica que lo que ella realmente dijo ante el cuestionamiento de si existe una lista de actrices que son parte de una red de prostitución en la compañía de televisión es que:

Lo que yo sí dije es que puede que exista o puede que no, a mi no me consta y nunca la he visto por lo cual para mí es una leyenda urbana".