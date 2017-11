Famosas confirman la existencia de un 'catálogo sexual' en una televisora

Parece que la serie de Kate del Castillo en Netflix, abrió una puerta que parecía cerrada. En uno de los capítulos la protagonista de ‘La Reina del Sur’ habló sobre la forma en la que las actrices eran ‘monedas de cambio’ en Televisa, empresa en la que trabajó por muchos años.

Del Castillo expuso que en mas de una ocasión le ofrecieron ir a cenas y comidas con publicistas y empresarios con el objetivo de conseguir mejores papeles y más protagónicos.-

Actrices como Dulce María, ex RBD, Alejandra Ávalos y Kate del Castillo, afirman que sí había una especie de trato para que las actrices acudieran a eventos privados con directivos de empresas.

Dulce María, quien ahora protagoniza una telenovela en Imagen Televisión, dijo a People en Español:

Por su parte, Kate del Castillo reveló en su documental cómo fue la primera vez que le propusieron ser parte de este ‘catálogo’:

“La primera vez que a mi me invitaron yo estaba haciendo Muchachitas y tenía a mi novio que era Ari Telch. Cuando me hablaron para reservar dije pues muchas gracias Ari y yo vamos a estar ahí y me dicen no, sólo estás tú invitada, le dije no se me antoja ir”.